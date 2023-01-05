Женщины Саудовской Аравии впервые смогут подать заявку на совершение хаджа (паломничества к святыням ислама в Мекке и Медине) без обязательного их сопровождения махрамом — близким родственником — мужчиной, с которым мусульманка, согласно нормам Корана, может оставаться наедине или путешествовать.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте саудовского министерства по делам хаджа и умры (малого паломничества).

По словам заместителя министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Абдель Фаттаха Машата, властями страны было принято решение «не требовать присутствия махрама для женщин, совершающих хадж в этом году». Вместе с тем он отметил, что в таком случае мусульманка должна совершать паломничество «в составе группы женщин».