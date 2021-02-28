Саудовские ПВО перехватили пять дронов и ракету йеменских мятежников

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии за два часа перехватили пять беспилотников и одну баллистическую ракету, которые были запущены сторонниками йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) вечером в субботу, 27 февраля. Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

По предварительным данным, целью ракетного удара была столица королевства. Дроны были направлены в населенные пункты Джизан и Хамис-Мушаит (на границе с Йеменом) против гражданских объектов.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией.

16 февраля США исключили хуситов из списка террористических группировок. Решение связали с тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене. В госдепе США подчеркивали, что лидеры хуситов останутся под санкциями, введенными в связи с действиями, угрожающими безопасности и стабильности Йемена. Россия приветствовали решение американских властей (aif. ru)