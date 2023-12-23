США ужесточили свой тон в отношении Ирана в связи с атаками йеменских хуситов из военизированной группировки «Ансар Аллах“ на суда в Красном море. «Нам известно, что роль Ирана в планировании операций против торговых судов в Красном море была значительной», — заявила в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки.

По ее словам, Тегеран предоставил хуситам беспилотники, ракеты и необходимые разведданные, «критически важные» для планирования и осуществления этих нападений, в том числе данные иранской системы морского наблюдений. Визуальный анализ показал, что запущенные хуситами ракеты и дроны внешне практически ничем не отличаются от тех, что используются в самом Иране.

18 декабря США объявили о начале международной операции по обеспечению безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей под названием «Prosperity Guardian» — «Страж процветания», в которой, по сообщению Пентагона, будут участвовать Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. После разрешения бундестага к операции может примкнуть и Германия. (DW)