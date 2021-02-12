Саудовские бизнесмены собираются инвестировать в сферу туризма в Губе

«Губа — один из исторических, очень древних городов Азербайджана. Экономический потенциал этого района огромен. Поэтому, затрагивая наши планы на будущее, могу сказать о возможности инвестирования».

Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил журналистам посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамед бин Абдалла бин Сауд бин Худейри.

По его словам, поскольку Губа является туристическим районом, инвестиции, в частности, будут вложены в эту сферу: «В целом связи с Азербайджаном будут еще более усилены не только в экономической сфере, но и во всех сферах».

Напомним, что сегодня посол посетил Губу. Он посетил мемориальный комплекс «Губинский геноцид», производственное предприятие EkoAqrar, цех ковроткачества «древняя Губа» и Джума-мечеть.

| 2021-02-12T15:56:10+04:00 12 февраля 2021, 17:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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