Саудовская Аравия увеличила цены на поставки нефти во все регионы в мае 2022 года, передает Bloomberg.

По информации агентства, национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила стоимость поставки нефти сорта Arab Light в Азию в мае на $4,40, до $9,35 за баррель.

В следующем месяце стоимость премии к данному сорту нефти на американском рынке составит рекордные $5,65 за баррель. Также эта компания подняла цены на другие сорта нефти для Азии минимум на $2,70 за баррель, а для США — на $2,20 за баррель.

Как пишет Bloomberg, свыше 60% поставок нефти Саудовской Аравии приходится на Азию. В числе крупнейших покупателей находятся Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

На прошлой неделе сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в мае на 432 тыс. б/с.