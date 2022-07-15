Саудовская Аравия открывает свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, которые будут отвечать требованиям Главного управления гражданской авиации страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления.

Отмечается, что соответствующее решение было принято для укрепления позиций Саудовской Аравии в качестве глобального узла, соединяющего три континента, а также для улучшения международного воздушного сообщения.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия открыло свое небо для самолетов, совершающих рейсы из Израиля и в еврейское государство.