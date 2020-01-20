Саррадж заявил о готовности соблюдать перемирие в стране

Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готово соблюдать режим прекращения огня и продолжать политический диалог со своими оппонентами внутри страны. Об этом заявил глава ПНС Фаиз Саррадж в интервью, распространенном в понедельник агентством Reuters.

По словам Сарраджа, он «будет уважать призыв берлинской конференции к соблюдению режима прекращения огня и продолжению политического диалога в стране». Он, однако, отказался «вновь садиться за стол переговоров с [командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой] Хафтаром».

Вместе с тем, глава ПНС отметил, что Ливия, по его мнению, «столкнется с катастрофической ситуацией, если иностранные государства не окажут давление на Хафтара, чтобы он снял блокаду с нефтяных месторождений». По убеждению Сарраджа, такие действия ЛНА привели к тому, что «производство нефти в стране упало практически до нуля».

Саррадж также отверг «требования властей на востоке Ливии связать открытие нефтяных портов с новой системой распределения доходов [от нефти]». «Эти доходы, — заметил глава ПНС, — должны служить и приносить пользу всей стране».(ТАСС)