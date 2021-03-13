Саркисян обсудил с лидером правящей фракции возможность досрочных выборов

Президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность досрочных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Отмечается, что встреча прошла в рамках инициированных президентом политических консультаций.
«Обсуждены сложившаяся в стране ситуация, пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте отмечена важность диалога между политическими силами и достижения согласия по поводу проведения внеочередных парламентских выборов», — говорится в сообщении на сайте президента.