Саркисян обсудил с лидером правящей фракции возможность досрочных выборов

Президент Армении Армен Саркисян обсудил возможность досрочных парламентских выборов с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Отмечается, что встреча прошла в рамках инициированных президентом политических консультаций.
«Обсуждены сложившаяся в стране ситуация, пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте отмечена важность диалога между политическими силами и достижения согласия по поводу проведения внеочередных парламентских выборов», — говорится в сообщении на сайте президента.
| 2021-03-13T17:50:20+04:00 13 марта 2021, 19:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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