Самый эффективный способ контроля эпидемиологической ситуации — карантин?

Самый эффективный способ контролировать эпидемиологическую ситуацию — применение карантинных мер и их ужесточение при необходимости. Такая практика положительно зарекомендовала себя в мире.

Об этом «Тренду» сообщил врач-инфекционист Дильман Ахмедов.

Собственно это утверждение специалиста не должно вызывать сомнений, однако с учетом существующей в мире тенденции противодействия антикоронавирусным ограничениям, Saxta.info взялся досконально изучить его в деталях.

Мы живем в период, когда ускоренными темпами в различных странах идет разработка, тестирование и применение новых препаратов и вакцин против COVID-19.

Но на сегодня, по мнению специалистов, рано говорить об эффективности вакцинации, поскольку все вакцины рассчитаны на двукратное применение и определенный период воздействия на организм. Поэтому, в краткосрочной перспективе у человечества для недопущения расширения этого бедствия остаются лишь меры по ограничению контактов между людьми, известные в мире как карантин, а также применение защитных мер как ношение медицинских масок, дезинфекция и соблюдение правил гигиены.

Тем не менее в разных странах эти сдерживающие и защитные меры расцениваются и применяются в разной степени жесткости и интенсивности.

Благодаря ограничительным мерам, введенным правительствами стран мира, за месяц удалось почти наполовину сократить число новых инфицированных: с почти 5 миллионов случаев за неделю с 4 января до 2,6 миллиона случаев за неделю с 8 февраля, заявил 15 февраля на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, это свидетельствует об эффективности простых мер в сфере здравоохранения, действующих даже на фоне распространения новых вариантов коронавируса. Это дает больше надежды на то, что распространение SARS-CoV-2 удастся взять под контроль, но для этого необходимо продолжать применение ограничительных мер, подчеркнул он.

Сопоставимую статистику, подтверждающую эффективность карантинных мер, публикуют такие авторитетные организации как международный мониторинговый ресурс Worldometer.и Центр медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса.

Хорошо известен положительный пример Китая, который по мнению многих, является первоисточником пандемии коронавируса в конце декабря 2019 года.. За счет закрытия границ, строгих мер защиты и изоляции, а также тотального контроля властей, стране за три месяца удалось обуздать болезнь. Из 89,994 инфицированных за весь период пандемии выздоровело 85,175 человек, умерло 4,636

Также, в Азербайджане, который был признан одним из лидеров среди стран мира по строгости ограничительных мер, введенное в связи с пиком роста заражений (4 451 новый случай инфицирования на 13 декабря) очередное ужесточение карантина 14 декабря дало ощутимые положительные результаты уже в начале января (633- 9, 601-10, 176 -11), то есть меньше чем через месяц. Вновь были введены СМС-разрешения, оставались закрытыми большинство учреждений торговли, общественного питания и оказания услуг, тем не менее число новых случаев многократно сократилось.

В недавней публикации мы подробно рассмотрели и сопоставили Азербайджан и Швецию с точки зрения коронавирусной ситуации и ограничительных мер властей. Выбор был сделан неслучайно, сопоставимые по численности населения (более 10 млн человек) две страны действовали в условиях пандемии диаметрально противоположными методами. Число случаев заражения и смертей от коронавируса в Швеции вскоре во много раз превысила соответствующие показатели в соседних странах. Особо высокая смертность была зафиксирована в домах престарелых. Недавно опубликованный отчет одной из комиссий показал, что многим пожилым пациентам во время первой волны пандемии не была оказана помощь в надлежащем объеме.

По состоянию на начало декабря прошлого года в Швеции было зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых. На июль текущего года в Швеции прогнозируется 16,364 смерти от COVID-19

Король Швеции Карл XVI Густав признал неудачу национальной стратегии борьбы с коронавирусом, которая предусматривает отказ от карантина. Об этом он заявил телеканалу SVT Nyheter. «У нас много погибших, и это ужасно», — сказал он. По мнению монарха, это будет тяжелый и болезненный опыт для страны.

Что касается вакцин против коронавируса, мнения специалистов по поводу их эффективности разнятся. Тем не менее большинство экспертов сходятся во мнении, что даже в случае проявления высокой эффективности вакцины против одной из форм коронавирусной инфекции она, скорее всего будет бесполезна против мутировавшего covid-19.

В декабре появились сообщения о британском варианте коронавируса, еще более вирулентном чем “китайский”. Потом поступала информация и о бразильском, и южноафриканском вариантах, тоже распространяющихся быстрее, чем “классический”.

Все это говорит о том, что борьба с коронавирусом примет затяжной характер. Это вовсе не приговор населению Земли. Человечество научилось справляться с такими вселенскими напастями как “испанка” и гонконгский грипп, которые миллионами косили жителей планеты по нескольку лет в начале и второй половине прошлого века.

Совокупность приведенных фактов говорит о том, что сегодня лишь с помощью защитных мер люди в мире будут способны противостоять коронавирусу, поскольку ограничение контактов, ношение масок и соблюдение правил гигиены на сегодня — практически единственное средство сдерживания его распространения. Это, в свою очередь, предотвращает массированные вспышки инфицирования, с которыми системы здравоохранения могут не справиться.

Таким образом мы приходим к заключению, что Дильман Ахмедов совершенно прав говоря об эффективности карантинных мер и их ужесточения по мере надобности.

Статья с сайта SAXTA.INFO

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