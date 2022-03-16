Вице-председатель Samsung Electronics Хан Чон Хи, выступая на собрании перед акционерами, извинился за проблемы с производительностью Galaxy S22, вызванные некорректной работой игровых сервисов, сообщает Korea Times.

«Мы не смогли должным образом рассмотреть потребности наших клиентов», — сказал Хан, поклонившись перед присутствующими.

Известно, что проблемы с производительностью смартфонов серии Galaxy S22 вызваны неправильной работой Game Optimizing Service (GOS) — игровых сервисов, предназначенных для оптимизации игрового процесса. Так, чтобы не допустить перегрева, GOS ограничивал производительность во многих популярных играх и приложениях.

Хан добавил, что стабильная производительность устройства имеет решающее значение при запуске требовательных игр, из-за чего компания ограничила мощность процессоров — это помогло минимизировать перегрев.