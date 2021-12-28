Дислокацию российской армии отслеживали американские самолеты E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и RC-135 в ходе пролета над Черным морем и Украиной, об этом сообщил Forbes.

E-8 Joint STARS является самолетом боевого управления и целеуказания. Он способен отслеживать перемещения наземных целей при помощи подвесного радара и собирать информацию об их направлении движения, а также о скорости.

RC-135, в свою очередь, может собирать радиолокационные сигнатуры техники войск противника. По сообщениям Forbes, для полного представления о «российских войсках» достаточно было сделать несколько пролетов.

Отмечается, что самолеты пролетели в 64 километрах от границы тех территорий, которые находятся «под контролем сепаратистов, поддерживаемых Россией». Как отметил Forbes, около границы с Украиной находятся около 90 тыс. солдат, 1200 танков и другая специализированная техника.