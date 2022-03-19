Самолеты авиакомпании Buta Airways, летевшие из Баку в Стамбул (рейсы J2-9103 и J2-9105) не смогли приземлиться в аэропорту Сабиха Гекчен из-за непогоды.

Об этом передает # со ссылкой на АZAL.

Капитаны ВС приняли решение приземлиться в аэропорту Измира.

Напомним, что из-за непогоды указанные рейсы вылетели из Баку с опозданием. Но в связи с ухудшением погодных условий аэропорт назначения в данный момент ограничил прием самолетов по причине очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Самолеты вылетят из Измира сразу после возобновления работы стамбульского аэропорта.