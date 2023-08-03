У компании «Аэрофлот» возникли проблемы с заменой пришедших в негодность тормозов в иностранных самолетах. Из-за этого пилотам приходится их отключать, пишет «Авиаторщина».

Так, по состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали девять самолетов «Аэрофлота». В их числе пять Boeing 777, два Airbus A321 и по одному A320 с A330.

Авиакомпании прибегают к таким мерам при отсутствии возможности сразу же заменить тормоз из-за неисправности или износа диска до разрешенных лимитов. При этом летать с отказом разрешается не больше десяти дней, согласно инструкциям по безопасности.

Департамент производства полетов «Аэрофлота» предупредил пилотов о риске выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы на самолетах с деактивированным тормозом. «Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону. <…> Обращайте внимание на данный факт, в особенности, при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром», — говорится в бюллетене.

В прошлом году «Аэрофлот» в пять раз сократил расходы на ремонт самолетов. Если в 2021 году перевозчик тратил на поддержание судов и авиадвигателей 19,77 млрд рублей, то в 2022 году на эти цели было выделено всего 3,86 млрд рублей. Сокращение расходов «Аэрофлот» объяснил снижением производственных показателей на фоне санкций.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США и Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Под санкции попали крупнейшие российские авиакомпании и их руководители. В начале марта производители Boeing и Airbus прекратили поставки запчастей, техобслуживание и поддержку российских авиалиний. Также из-за ограничений были расторгнуты договоры лизинга.

В результате «Аэрофлоту» пришлось распотрошить на запчасти как минимум 25 своих бортов: с них сняли исправные детали, чтобы в случае необходимости переставить на другие самолеты. (moscowtimes.ru)