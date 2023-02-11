Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана со вторым полевым госпиталем на борту приземлился в Турции.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как сообщалось ранее, по поручению президента Ильхама Алиева сегодня в братскую страну самолетом был направлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана с целью поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции.

Самолет с госпиталем на борту уже приземлился в аэропорту Инджирлик.