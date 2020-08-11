Самобслуживание: владельцам кафе и ресторанов самим придется решать свои проблемы

7 августа 2020 года во время пресс- конференции помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов сообщил о том, что в Оперативном штабе идет процесс обсуждения открытия с 17 августа ресторанов и кафе на открытом воздухе.

Глава Центра национальной кулинарии Таир Амирасланов прокомментировал эту информацию следующим образом: «Прежде чем разрешить деятельность кафе и ресторанов, нужно создать условия для их работы. Сегодня чиновники запрещают владельцам объектов общепита увольнять своих работников и требуют, чтобы им платили зарплату.

Но при этом власти не учитывают, что в условиях пандемии владельцы ресторанов и кафе не могут рассчитывать на высокие доходы.

Раньше Азербайджан в год посещали около трех миллионов туристов. Но распространение коронавируса подорвало индустрию туризма.

Пандемия привела также к снижению доходов у населения. Поэтому рассчитывать на обилие посетителей владельцам ресторанов и кафе не приходится», — считает глава Центра национальной кулинарии.

Как сообщил # Таир Амирасланов 7 августа 2020 года состоялась видеоконференция конгресса исламской кулинарии, в которой он принимал активное участие.

«Во время видеоконференции представители Саудовской Аравии заявили, что им приходится закрывать рестораны из – за малого числа посетителей», — сказал глава Центра национальной кулинарии.

Таир Амирасланов считает, что государство должно оказать помощь владельцам кафе и ресторанов. «Объектам общепита приходится платить за газ, электричество и воду наравне с другими предприятиями.

Думаю, что если государство хочет рабочие места в кафе и ресторанах, то плата за газ, электричество и за воду с этих объектов должна изыматься как с обычных абонентов. Кроме того, государство, хотя бы на первое время, должно обеспечить работников кафе и ресторанов минимальной заработной платой. Только в этом случае можно рассчитывать на сохранение рабочих мест в этих заведениях», — считает Таир Амирасланов.

По мнению главы Общественного объединения производителей и торговцев Севгима Рахманова, владельцам кафе и ресторанов не стоит надеяться на поддержку со стороны государства. «Не думаю, что госорганы примут какую- либо программу», — сказал Севгим Рахманов.

# решило выяснить собирается ли азербайджанское государство оказать помощь владельцам кафе и ресторанов. Для получения ответа мы обратились к пресс- секретарю Кабинета министров и Оперативного штаба Ибрагиму Мамедову. «Мне ничего не известно о том, существует ли программа госпомощи владельцам кафе и ресторанов», — сказал # Ибрагим Мамедов.

P.S.: Хотим напомнить, что в соседних с Азербайджаном государствах власти прилагают максимум усилий для сохранения рабочих мест в условиях распространения коронавируса, но при этом не ограничиваются обычным запретом, а оказывают предпринимателям всяческую помощь.