Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники предстоящего саммита альянса в Мадриде объявят, что Россия для организации больше не партнер, а «угроза миру». Об этом он сообщил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, передает РИА «Новости».

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что в новой стратегической концепции НАТО будет также упомянут Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности организации.