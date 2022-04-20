Глава Минфина США Джанет Йеллен демонстративно покинула встречу министров финансов стран G20, во время выступления министров финансов РФ Антона Силуанова.

Российский министр выступал по видеосвязи. К демаршу Йеллен присоединились управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и министр финансов Канады Христя Фриланд, украинка по происхождению.

Происходящее вновь показало, что среди стран G20 есть разногласия по поводу участия России в этом органе на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Тем временем глава Европейского Центробанка Кристин Лагард призвала представителя России – замминистра финансов РФ Тимура Максимова, лично присутствовавшего на встрече в Вашингтоне, – передать Москве четкий сигнал: прекратить войну в Украине.

Об этом сообщил источник агентства Reuters.

Министры финансов стран G20 и руководители центральных банков этих государств встретились на полях ежегодной весенней сессии МВФ и Всемирного банка, проходящей в Вашингтоне. Ключевые темы нынешней сессии: война в Украине, продовольственная безопасность и продолжающееся восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19.