Самед Сеидов: «Мы едем на сессию ПАСЕ с высоко поднятой головой»

«Мы впервые едем на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) как страна, восстановившая свою территориальную целостность, это само по себе историческое событие». Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

«С момента вступления в эту организацию в январе 2001 года прошло ровно 20 лет. Мы фактически едем на юбилейную сессию — 20-летие членства в Совете Европы. И очень приятно, что мы едем на эту сессию с восстановленной территориальной целостностью Азербайджана. И несмотря на пандемию, делегация совершенно по другому чувствует себя, мы едем с высоко поднятой головой»,

Депутат также отметил, что делегация готова к обсуждениям будущего мирного устройства жизни в Нагорном Карабахе.

«Если у кого то есть какие-то другие вопросы гуманитарного характера по данной теме, то мы, конечно же, тоже готовы их обсудить, а обсуждать это так, как мы обсуждали для разрешения конфликта, их быть не может, потому что конфликта больше нет. С этой точки зрения, концепция нашего участия в СЕ кардинально поменялась. Мы вступали в эту организацию, чтобы использовать данную площадку для разрешения конфликта и добились принятия некоторых документов, отражающих агрессию Армении против Азербайджана. Есть конкретные реалии, созданные Азербайджаном, они четко видны. Если кто-то не хочет их видеть, то это их проблемы», — сказал он.

Напомним, зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате — депутаты смогут участвовать на ней дистанционно или лично присутствовать в Страсбурге.