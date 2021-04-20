Самед Сеидов: «Армянские депутаты все еще подходят к вопросу с мыслью о войне»

«В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) мы наблюдаем предвзятую позицию по Азербайджану. К сожалению, армянские коллеги хотят использовать ПАСЕ в качестве личного политического инструмента во время каждого своего визита».

Как передает британское бюро АПА, об этом сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он отметил, что армянские депутаты все еще подходят к вопросу с чувством мести, с мыслью о войне.

«Тем самым они хотят оказать влияние на решения в ПАСЕ. Это недопустимо», — подчеркнул С.Сеидов.