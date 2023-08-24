Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с коллегами из Франции, Британии, Италии и Германии. Одной из тем обсуждений стала поддержка Украины.

В ведомстве подчеркнули, что чиновники подтвердили свою неизменную приверженность поддержке Украины в защите от российской агрессии в течение всего времени, которое потребуется для этого, и оказанию помощи в восстановлении страны.

Советники лидеров пяти государств заверили, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна-агрессор не заплатит за ущерб Украине.

«Они рассмотрели дальнейшие пути привлечения России к ответственности за разрушения, которые она принесла в результате своей незаконной войны», — уточняют в Белом доме.