Содержащегося в Лечебном учреждении политзаключенного Салеха Рустамова сегодня обследовали врачи Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста. Об этом Turan сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

«Как сообщили врачи Красного Креста, длительная голодовка вызвала серьезные последствия и Салех Рустамов нуждается в длительном лечении и в нормальных условиях. Однако есть и такие последствия, которые уже неизлечимы», — сказал Байрамов.

По словам адвоката, Рустамов очень слаб и не смог выйти из комнаты. «Мы поговорили по телефону, он получает определенное лечение», — сказал адвокат.

Салех Рустамов с 6 ноября проводил голодовку с требованием прекращения необоснованного уголовного преследования и освобождения из тюрьмы. Он прекратил акцию на 41-е сутки после настойчивых просьб его родных и политических единомышленников.