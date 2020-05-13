Сахиль Бабаев: В период пандемии были сохранены заработные платы и рабочие места 1 млн 660 тыс. работников

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев дал видеоинтервью сотруднику Учебного центра Международной организации труда (МОТ) Бертранду Момою, в котором рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в направлении снижения негативного влияния коронавирусной пандемии на сферу труда и занятости, поддержки занятости и социального благополучия.

Как сообщили АПА в министерстве, в ходе интервью министр отметил работу по предотвращению негативного влияния пандемии на экономику Азербайджана.

Он отметил, что в соответствии с политикой президента Ильхама Алиева, сегодня в нашей стране принимаются меры по защите здоровья населения и поддержке занятости, социального благополучия, а также по стимулированию экономики.

С.Бабаев подчеркнул, что для этой сферы было выделено более 3,5 млрд манатов, в том числе в сектор занятости и социального обеспечения 600 млн. манатов. Министр сказал, что в результате 12 мероприятий, проведенных по 4 направлениям, которые охватили более 4,8 млн граждан или 48% населения, в период пандемии были сохранены заработные платы и рабочие места 1 млн 660 тыс.работников (работающих по трудовому договору).