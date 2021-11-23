Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 24-го ноября отбывает в Санкт-Петербург в Российской Федерации для участия в заседании Совета ПА СНГ и в 53-й пленарной сессии ПА СНГ.
Как сообщили в Милли Меджлисе, в делегацию входят депутаты Низами Сафаров, Анатолий Рафаилов, Руфат Гулиев, Анар Мамедов, Расим Мусабеков, Тамам Джафарова, а также глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.
Спикер парламента примет участие в обсуждениях пунктов повесток заседания Совета и пленарной сессии с изложением соответствующих позиций азербайджанской стороны.
В рамках визита наша делегация также примет участие в международной конференции, посвящённой вопросам всеобъемлющего охвата услугами здравоохранения и устойчивого развития.
Кроме того, намечены встречи с рядом руководителей делегаций, прибывших в Санкт-Петербург, для рассмотрения будущей деятельности организации, перспектив развития межпарламентских связей и других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Визит азербайджанской парламентской делегации в Санкт-Петербург завершится 26-го ноября.