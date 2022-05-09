Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация 9 мая прибыла Швейцарскую Конфедерацию с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту Цюриха их встречали глава протокольной службы швейцарского парламента Филипп Барезвиль, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искандеров, постпред Азербайджана при женевском отделении ООН и при других базирующихся там международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В ходе визита предстоит ряд встреч главы Милли Меджлиса с официальными лицами Швейцарии.