Сабина Алиева провела встречу с задержанными армянскими диверсантами

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела очередную встречу с задержанными лицами без предварительного уведомления для изучения ситуации с обеспечением их прав в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в ходе посещения, в котором участвовал и врач Национальной превентивной группы Омбудсмена, были приняты в конфиденциальном порядке ряд лиц, содержащиеся в изоляторе. В ходе беседы с ними были изучены условия их содержания, обращение с ними, соблюдение их прав на питание, получение медицинской помощи и других прав. Задержанным были разъяснены их права и полномочия Омбудсмена, приняты их заявления, и ряд обращений был решен на месте.

В рамках посещения были приняты в конфиденциальном порядке и выявленные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и задержанные после принятия 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления обвиняемые из Армении. В ходе посещения принятые лица не пожаловались на условия содержания, обращение с ними, питание и качество медобслуживания.