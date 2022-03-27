Сообщения СМИ об обнаружении в проливе Босфор второго объекта, напоминающего мину, не соответствуют действительности. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источник в силах безопасности Турции.

Ранее об инциденте писала турецкая газета Yeni Akit. Издание сообщало, что объект был обнаружен у побережья района Сарыер.

При этом утром в этом же районе (у якорной стоянки Сарыер-Тюркели) местные рыбаки заметили предмет, похожий на мину, который оказался миной старого образца.

Движение в проливе было остановлено в обе стороны. Позднее в министерстве обороны Турции заявили о нейтрализации этого объекта, а Босфор открыли для движения кораблей.