Президент Турции Реджеп Эрдоган на последнем сентябрьском заседании кабинета министров в Бештепе обсудит шаги для снятия препятствий в отношении российских туристов, использующих карту «Мир», сообщает газета Sabah.

Издание пишет, что в повестку дня кабмина будут включены международные отношения, ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике. Также одной из тем станет положение в Турции туристов из России.

«После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — отмечает издание.