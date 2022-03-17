Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к действующему грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили. Политик предложил главе государства поехать в Киев на фоне продолжения российской спецоперации на территории Украины.

«Призываю Саломе Зурабишвили подражать лидерам других стран, приехавшим в Киев. Лететь в Польшу, а оттуда в украинскую столицу. Лично я готов обеспечить логистику ее прибытия вместе с украинцами», — написал Саакашвили в Facebook.

Предложение экс-президента к Зурабишвили поступило после визита в Киев премьер-министров Польши, Чехии и Словении, в украинской столице они провели встречу с главой страны Владимиром Зеленским. При этом СМИ сравнили поездку европейских лидеров с событиями 2008 года, когда на фоне российско-грузинского противостояния главы пяти государств приехали в Тбилиси.