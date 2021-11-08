Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья доставлен из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

«Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключенный Михаил Саакашвили перевезен из 12-го пенитенциарного учреждения [руставская тюрьма] в лечебное учреждение для осужденных и заключенных №18 [глданская тюремная больница]», — сказано в сообщении.

Мать бывшего лидера Гиули Аласания, которая в течение дня добивалась встречи со своим сыном ранее заявила, что Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении. По ее словам, она в течение дня добивалась встречи со своим сыном.

«Они [руководство тюрьмы] проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. <…> Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим», — сказала Аласания.(ТАСС)