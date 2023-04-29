Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за время 14-месячной госпитализации в тбилисской клинике «Вивамед» отказался от услуг уже третьего лечащего врача, сообщил в субботу директор клиники Зураб Чхаидзе.

«Все врачи клиники, общающиеся с Саакашвили, находятся под сильнейшим стрессом. Любое объективное заявление лечащего врача о состоянии здоровья Саакашвили вызывает у него крайне негативную реакцию и отказ от дальнейшего лечения», — заявил он, передает Интерфакс.

Чхаидзе опроверг утверждения родных и близких Саакашвили, что уже два дня экс-президент находится в критическом состоянии. «Что касается критических пациентов, такие пациенты врачей не выбирают. В течение последних двух дней состояние здоровья Саакашвили не изменилось. Накануне у него действительно была рвота, но это от грубейшего нарушения рациона питания», — сказал директор клиники.

По его словам, Саакашвили питается исключительно блюдами, приготовленными его матерью.