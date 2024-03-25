Шведский военно-промышленный концерн Saab получил от Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) заказ на гранатометы Carl-Gustaf. Стоимость контракта составляет около €60 млн, срок действия — 2024-2027 годы, сообщает компания в пресс-релизе.

«Заказ размещен от имени четырех стран — членов НАТО в рамках рамочного соглашения между Saab и NSPA относительно Carl-Gustaf, включая боеприпасы и оборудование», — поясняется в пресс-релизе.

Система Carl-Gustaf поставляется более чем в 40 стран мира, также отмечено в сообщении.