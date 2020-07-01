С завтрашнего дня в Баку не будет полицейских постов

Специальные полицейские посты, установленные на улицах и проспектах Баку в связи с введенным в нашей стране особым карантинным режимом (за исключением постов на въезде и выезде из Баку) будут ликвидированы со 2 июля. Причиной этого является обеспечение интенсивности движения автотранспорта по внутригородским дорогам, привлечение большего количества сотрудников к контролю за ужесточенным особым карантинным режимом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, после этого во всех закрытых помещениях города будет усилен контроль за соблюдением гражданами требований карантинного режима, в частности за использованием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции.

На улицах и проспектах, а также в жилых кварталах будет увеличено количество нарядов пешего патрулирования, а наличие соответствующего разрешения на передвижение транспортных средств будет определяться посредством камерам видеонаблюдения.

Все осуществляемые меры служат обеспечению безопасности населения и охране их здоровья. Поэтому наши граждане обязаны неукоснительно соблюдать требования, вытекающие из особого карантинного режима.