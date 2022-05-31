С учетом повышения температуры воздуха в последние дни поручено с 1 июня регулировать систему вентиляции в маршрутных автобусах, оснащенных кондиционерами, в соответствии с климатическими условиями.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве, подведомственном главе Исполнительной власти города Баку.

В связи с этим Бакинское транспортное агентство направило юридическим и физическим лицам, занимающимся регулярными пассажироперевозками, письмо с предупреждением о принятии необходимых мер для перехода на летний сезон.