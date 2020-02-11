С соучредителя “Kanal 13” снята судимость

Бакинский апелляционный суд снял с соучредителя Интернет-телевидения «Kanal-13» Азиза Оруджева условное наказание и судимость. Об этом сообщил сам Оруджев.

Он был арестован в мае 2017 года по обвинению в экономических преступлениях и осужден на 6 лет лишения. Правозащитные организации признали его политзаключенным. В апреле 2018 года Верховный суд заменил срок на условное наказание сроком на три года.

В ноябре 2019 года Азизов обратился в Насиминский суд для снятия судимости, однако обращение не было удовлетворено. Он подал апелляционную жалобу. («Туран»)