С соучредителя “Kanal 13” снята судимость

Бакинский апелляционный суд снял с соучредителя Интернет-телевидения «Kanal-13» Азиза Оруджева условное наказание и судимость. Об этом  сообщил сам Оруджев.

Он  был арестован в мае 2017 года по обвинению в экономических преступлениях и осужден на 6 лет лишения. Правозащитные организации признали его политзаключенным. В апреле 2018 года Верховный суд заменил срок на условное наказание сроком на три года.

В ноябре 2019 года  Азизов обратился в Насиминский суд для снятия судимости, однако обращение не было удовлетворено. Он подал апелляционную жалобу. («Туран»)

| 2020-02-11T19:17:43+00:00 11 февраля 2020, 21:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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