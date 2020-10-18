С сегодняшнего дня вступили в силу некоторые ограничения в рамках особого карантинного режима

С сегодняшнего дня на территории страны вводится ряд ограничений в рамках особого карантинного режима.

Как сообщает АПА, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров, в последние дни в ряде стран, в том числе в Азербайджане, наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). По этой причине, учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, принято решение о введении ряда ограничений в рамках особого карантинного режима.

Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных, инфицированных коронавирусом, и скорости заражения, применяются следующие ограничения:

С 00.00 19 октября 2020 до 06.00 2 ноября прекращается деятельность Бакинского метрополитена;

С 19 октября до 2 ноября 2020 года объявляются каникулы во всех образовательных учреждениях в стране.

Согласно соответствующему поручению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, до 30 процентов сокращается количество работников государственных структур, другие сотрудники переходят на дистанционный режим работы. Рекомендуется применять одинаковые правила для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.

Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.

Оперативный штаб еще раз призывает граждан строго соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, пользоваться защитными масками, выходить из дома только при необходимости, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать существующие карантинные условия.