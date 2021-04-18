С сегодняшнего дня в Израиле отменили ношение масок на улице

Министерство здравоохранения Израиля начиная с воскресенья, 18 апреля, отменил обязательное ношение масок на улицах, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Хези Леви внес поправки в Постановление об общественном здравоохранении, позволяющие с завтрашнего дня, 18 апреля 2021 года, не носить маски на открытом воздухе», — заявили в пресс-службе.

Возможность отменить обязательное ношение масок появилось после данных о низком уровне заболеваемости коронавирусом в Израиле. Кроме того, в Израиле отмечается высокий уровень количества вакцинированных граждан. За 16 апреля в Израиле зарегистрированы 34 новых случаев заболевания COVID-19.