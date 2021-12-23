В советском фильме «Короли и капуста», снятом в 70-е годы прошлого века, повествуется об одной латиноамериканской стране, в которой почти каждый год происходят военные перевороты. Создается новое правительство и почти каждый новый министр объявляет беспощадную борьбу с взяточничеством, но в итоге сам оказывается замешанным в коррупции.

А теперь про нашу страну: 21 декабря 2021 года, выступая на брифинге, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил о том, что сбор денег в школах является незаконным.

«В Азербайджане бесплатное обязательное образование. Когда я учился в школе, мы тоже сталкивались с подобными случаями. Это хроническая проблема нашего общества. Я противник взяток, и мы должны придумать прозрачную систему, чтобы родитель не отдавал лишний манат на развитие образования. Если где-то и предпринимают сбор денег, то он должен быть добровольным, а не принудительным», — сказал министр.

(https://1news.az/news/20211221122009135-Ministr-o-shkolnykh-poborakh-Eto-khronicheskaya-problema-nashego-obshcestva).

Хотим напомнить, что каждый министр образования, назначенный на эту должность, заявлял о незаконности школьных поборов. Но, несмотря на эти громкие заявления, с родителей детей постоянно требовали вносения взносов в так называемый «школьный фонд».

Как заявил в беседе с # эксперт по вопросам образования Камран Асадов, действительно, в соответствии со статьей 34 закона «Об образовании», родители учеников могут оказать добровольную финансовую помощь школе, в которой учатся их дети. «Но эти деньги не должны передавать с рук на руки. В соответствии со статьей 38 Закона «Об образовании», средства могут быть переведены на банковский счет школы», — сказал Камран Асадов.

По словам Асадова? ему тоже приходилось сталкиватьcz с незаконными поборами в школах. «Мои дети учились в школе №255. Три года назад там тоже собирали деньги, для какого-то школьного фонда. Я заявил о том, что готов платить, но при условии, что мне предоставят квитанции с банковского счета о переводе денег. После этого сбор денег в фонд в этой школе был прекращен», — заявил нам эксперт.

Но как удалось выяснить, в некоторых школах до сих пор родители сталкиваются с незаконными поборами.

Как сообщила нам проживающая в Баку Хабиба Гафарова, дочь которой учиться в школе №67, с незаконными поборами в этом учебном заведении она столкнулась в 2019 году. «Тогда моя дочь впервые пошла в школу. Действующая при школе Ассоциация учителей и родителей потребовала от родителей платить в «фонд школы» ежемесячно по одному манату. При этом никаких квитанций никто нам выдавать не собирался. Я и другие родители выполнили их требования. Потом началась пандемия, и занятия были временно прекращены. После возобновления занятий поборы тоже были возобновлены. На этот раз ассоциация тоже потребовала по манату за каждый месяц, но теперь от нас потребовали заплатить за год вперед. Если взять по манату за 12 месяцев вперед со всех родителей, то получается огромная сумма. Я отказалась платить и сообщила о случившемся в Министерство образования. После моей жалобы в школу из отдела внутреннего контроля управления образования города Баку пришла комиссия из двух человек. Они встретились с нами и с другими родителями. Многие подтвердили факт незаконного сбора денег. Но, к сожалению, никаких мер в отношении лиц, занимавшихся незаконными поборами так и не было принято», — сказала нам Хабиба Гафарова.

«Сбор денег в школах с родителей учеников приравнивается к взяточничеству. Если речь идет о взятке в особо крупных размерах, то согласно Уголовному кодексу наказание может составлять 14 лет лишения свободы», — сказал нам адвокат Асабали Мустафаев.

Как заявил коллега Асабали Мустафаева Камандар Насибов, если родители поставили в известность о поборах Министерство образования, то сотрудники этого ведомства обязательно должны были сообщить об этом правоохранительным органам.

Мы решили выяснить, сообщило ли Министерство образования правоохранительным органам о жалобе родителей о незаконных поборах в школе №67. Для получения ответа мы обратились к руководителю пресс-службы Министерства образования Джасарату Валехову. «Я не знаю. Но, наверное, соответствующие структуры Минобразования займутся этим вопросом», — сказал Джасарат Валехов.

Хочется верить, что под этим «наверное» будут стоять конкретные действия чиновников от образования, ибо без радикальных мер ситуацию, с которым столкнулся даже сам министр, не исправить…