Правительство Испании оштрафовало несколько авиакомпаний-лоукостеров – Ryanair, Easyjet, Vueling и Volotea, – на общую сумму в 150 миллионов евро за навязанные платные услуги. По мнению испанского министерства социальной защиты и прав потребителей, авиакомпании не имеют права брать с пассажиров обязательную доплату за такие услуги, как провоз ручной клади или возможность сидеть в самолёте рядом.

Министерство начало проверку бюджетных авиаперевозчиков ещё прошлым летом. Помимо сборв за ручную кладь и выбора мест, ведомство поставило в вину лоукостерам то, что пассажир в процессе покупки билетов и регистрации на рейс до самого завершения процедуры не видит финальной суммы, в которую ему обойдутся все услуги, а также то, что за дополнительные услуги невозможно заплатить наличными в аэропорту.

Теперь, помимо штрафа, лоукостеры не смогут больше взимать в Испании дополнительную плату за ручную кладь и за предоставление соседних мест в самолёте, если место рядом требуется ребёнку или пассажиру, который зависит от другого – например, человеку с инвалидностью.

Испанская авиационная ассоциация (ALA), представляющая интересы авиакомпаний, назвала штрафы непропорциональными и подчеркнула, что авиаперевозчики могут оспорить решение министерства. В ассоциации заявили, что оно приведёт к удорожанию авиабилетов и нарушит право потребителей на дешёвые полёты, когда пассажир платит только за основную услугу – собственно перелёт – а от дополнительных услуг может отказаться. (svoboda.org)