С начала войны в Украине граждане России приобрели в Грузии, в основном в Тбилиси и курортном городе Батуми, более четырех тысяч квартир. Причем 3200 из них были приобретены в июле. Об этом в пятницу сообщила партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

В июле число россиян, приехавших в Грузию, достигло максимума – 150 тысяч человек за месяц. В целом, с января из России переехали на долгий период либо побывали с краткосрочными визитами около 350 тысяч человек.

Согласно данным ЕНД, 16 480 граждан России получили в Грузии вид на жительство: судя по всему, речь идет о членах семей тех, кто купил недвижимость. По грузинскому законодательству, недвижимость в Грузии дает право владельцу жить и работать в стране.

Ранее организация Transparency International Georgia опубликовала доклад, согласно которому за полгода из России в Грузию поступили денежные переводы в размере 750 млн долларов – это больше, чем за весь прошлый год. Утверждается, что такой рост связан с переселением в Грузию большого числа россиян. За март-июнь россияне зарегистрировали в стране около 6400 компаний – это в 7 раз больше, чем за весь 2021 год.

ЕНД пока безуспешно требует от правящей партии «Грузинская мечта» принять меры «против подозрительного наплыва русских». В частности, предлагается запретить гражданам России покупать квартиры, ввести визовый режим и обязательное заполнение на границе анкеты с признанием территориальной целостности Грузии и Украины. (svoboda.org)