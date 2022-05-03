Общие боевые потери России с начала войны против Украины составили ориентировочно 24 200 человек, около 200 самолетов, 1062 танка.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Генштаба ВС Украины.

Кроме того, в период с 24 февраля по 3 мая 2022 года ВС РФ потеряли: боевых бронированных машин – 2567 единиц (+48 за сутки); артиллерийских систем – 475 (+16); РСЗО – 162 единицы (+10); средств ПВО – 80 единиц; самолетов – 194; вертолетов – 155; автомобильной техники – 1843 (+19) единиц; кораблей/катеров – 10 (+2); БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20); специальной техники – 38. Сбиты 84 крылатых ракеты.

В пресс-службе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. (Агентство Анадолу)