С мая в Азербайджане будет объявлен мораторий на рыбную ловлю

В связи с нерестом рыб с 1 мая до 1 сентября будет объявлен мораторий на рыбную ловлю.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

Начальник службы отметил, что одним из самых актуальных вопросов сегодня является защита, охрана имеющихся в природных водных бассейнах рыбных запасов.

Он призвал всех занимающихся рыболовством физических и юридических лиц отказаться от рыбной ловли в запрещенное время и запрещенными средствами, следовать правилам.