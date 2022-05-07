С «Азовстали» в Мариуполе эвакуированы все дети, женщины и пожилые люди.

Об этом в Телеграме сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно покупных территорий Ирина Верещук, передает Укринформ.

«Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди с Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала Верещук.

Как сообщалось, в пятницу, 6 мая, с меткомбината «Азовсталь» удалось вывезти 50 человек. Однако во время режима прекращения огня на территории «Азовстали» российские захватчики применили ПТРК и подбили автомобиль, двигавшийся к гражданским. В результате обстрела один боец ​​погиб и шестеро были ранены.

В начале этой недели с «Азовстали» удалось эвакуировать 150 человек, а из самого Мариуполя и его окрестностей более 300.

Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

Мариупольский городской голова заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. По данным Главного управления разведки МОУ, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 российских мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств захватчики пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

В заблокированном Мариуполе остаются более 100 тысяч мирных жителей. Захватчики отбирают у мариупольцев украинские паспорта и насильно вывозят в Россию и ОРДЛО.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка «Азов», Нацгвардии, украинская морская пехота, мотострелки.