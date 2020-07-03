С 6 июля в Баку возобновляется работа экспресс-автобусов

В связи с временным прекращением работы Бакинского метрополитена с 6 июля возобновляется работа экспресс-автобусов M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Время работы всех экспресс-автобусов с 07:00 до 20:00.
График работы автобусов регулярных маршрутов не изменился.
Интервалы между экспресс-автобусами и автобусами регулярных маршрутов будет регулироваться в соответствии с пассажиропотоком.
Напомним, что соответствующим решением Оперативного штаба при Кабмине в нижеуказанные даты будет приостановлено движение всего общественного транспорта:
с 00:00 часов 4 июля по 06:00 часов 6 июля;
с 00:00 часов 11 июля по 06:00 часов 13 июля;
с 00:00 часов 18 июля по 06:00 часов 20 июля.
Просьба к гражданам не выходить из дома без особой надобности.
На автобусных остановках, центрах обмена транспорта и в автобусах ношение защитных масок обязательно.