Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 22 по 27 ноября были обнаружены и обезврежены одна противопехотная, 36 противотанковых мин и 14 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, за указанный период территория площадью 50 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.