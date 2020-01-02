С 2014 года в борьбе с группировкой «Исламское государство» погибли 1359 мирных жителей

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении «халифата» ИГ и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции.