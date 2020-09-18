С 20 сентября в США запретят поддержку приложений WeChat и TikTok

Министерство торговли США вводит запрет на любое предоставление услуг по распространению или поддержке китайских мобильных приложений WeChat и TikTok на национальной территории с 20 сентября. Кроме того, в Соединенных Штатах будут запрещены платежи внутри WeChat, сообщает «Голос Америки»

С 20 сентября запрет коснется службы хостинга и доставки контента для приложения WeChat, а с 12 ноября подобный запрет распространится и на приложение TikTok. При этом запрет не затронет американские компании, действующие за пределами Соединенных Штатов.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любые транзакции между американскими компаниями и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok. Предусматривалось, что запрет начнет действовать через 45 дней.