Президент Владимир Зеленский заявил, что с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров территории Украины.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

«В рамках продолжающихся оборонительных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужбовцам за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Ставка верховного главнокомандующего продолжит работать в формате частых заседаний и совещаний.

«Чтобы командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и любые другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов», — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что вся государственная деятельность сосредоточена на потребностях фронта и защиты украинцев. (УНИАН)