Экономические санкции против России повлекут за собой цепочку событий и издержек. Если говорить в целом о войне в Украине, тот тут ситуация плачевная. Азербайджану обойти все это будет невозможно, он также пострадает, как и все европейские страны, Украина и сама Россия. Только в своих масштабах.

Как отмечает экономист Натиг Джафарли, экономические санкции против России будут влиять на все постсоветское пространство, в том числе и на Азербайджан.

«В прошлом году общий товарооборот между нашими странами составил почти 3 миллиарда долларов. Правда, мы на 1 миллиард продаем и на 2 миллиарда покупаем. Учитывая такой объем, будут технические и другие сложности в сотрудничестве с Россией. Учитывая девальвацию и инфляцию в России, покупательная способность российского населения упадет», — отметил собеседник #.

С другой стороны, Азербайджану придется продавать свою продукцию дороже с учетом инфляции.

«Азербайджан поставляет на российский рынок в основном сельхозпродукцию. С учетом нынешнего курса и падением покупательной способности России, объем экспорта в Россию будет падать. При этом, будут технические проблемы. С учетом того, что российскую банковскую систему отключат от SWIFT, перечислять деньги из России будет сложнее. Сам этот факт будет сильно влиять на объем товарооборота», — добавил аналитик.

Тут стоит добавить, что и сама Россия тоже вводит определенные ограничения по экспорту, и поэтому ряд российских товаров пищевой продукции, а также лекарств и другой продукции начнет исчезать с азербайджанских прилавков.

«Главная зависимость Азербайджана – это зерно. В прошлом году мы купили на 800 тысяч тон зерна у России. С учетом того, что цены на зерно в мире и так росли, теперь будут расти цены на зерновую продукцию. Азербайджан должен искать альтернативные источники. В любом случае цены на мучные изделия вырастут. Это также касается и растительного масла. Почти 80% азербайджанского рынка растительного масла – это российские и украинские. Из Украины масло не будет идти из-за войны, а из России будут расти пошлины и будут введены ограничения», — подчеркнул Джафарли.

Другой «головной болью» для правительства будут азербайджанцы в Украине и России. В среднем в России проживают около 2 миллионов азербайджанцев, которые отправляли своим родственникам и близким деньги в Баку и теперь этих денег не станет или станет мало, что говорит о том, что экономическая прослойка просто исчезнет.

«В прошлом году эта сумма составила около миллиарда долларов. Это существенная сумма для этих семей, которые кормились за эти деньги. Их социальное положение ухудшится. Часть азербайджанцев вернутся из России в Азербайджан, а это дополнительная нагрузка на рынок труда и ставит правительство в неловкое положение», — полагает эксперт.

В Азербайджане нет комплексного подхода, как в Казахстане. К примеру, в Нур-Султане создана целая комиссия, которая решает все вытекающие проблемы из данного положения и постоянно информирует Токаева, этого пока нет в Азербайджане.

«Правительство действует в режиме ожидания. Давно стоило бы создать кризисный центр для решения ряда вопросов», — добавил он.

Однако сейчас много вопросов возникает, как быть с валютой и стоит ли ожидать девальвацию маната.

Если учитывать, что курс азербайджанской валюты привязан к энергоресурсам и проблем с поступлением валюты в страну не будет, то ожидать девальвацию не приходится. Однако есть и другая сторона вопроса:

«Сейчас из-за подорожания энергоресурсов курс валюты должен быть стабилен, но с другой стороны, из-за этого курса экспортировать товары из страны становится невыгодно. Учитывая, что и турецкая лира подсела, экспортировать сельхозпродукцию из Турции намного выгоднее, чем из Азербайджана. В этом плане есть определенные проблемы, но я не думаю, что правительство пойдет на девальвацию с учетом плохого социального положения граждан страны. Потому что рост зарплат не соразмерен с инфляцией», — полагает эксперт.

Азербайджан заложил в бюджет цену на нефть по 50 долларов за баррель, однако сейчас нефть стоит 100-120 долларов, что означает, что мы на 6 миллиардов долларов получим больше дохода, чем ожидалось.

«Правительство должно думать, как можно рационально использовать эти доходы для улучшения социального положения в стране. Учитывая, что конца и края этой войны не видно, к сожалению, будет много мигрантов и из России, и из Украины, но сегодня правительство к такому наплыву мигрантов не готово. Сейчас в России начинается безработица, а массовое возвращение мигрантов в Азербайджан станет полной катастрофой для этого негибкого правительства», — резюмировал аналитик.