США еще могут изменить решение о высылке 55 российских дипломатов из страны, в противном случае Москва ответит зеркально и на тех же принципах. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Разумеется, есть. Они же установили две контрольные даты: конец января и конец июня», — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона время остановить высылку дипломатов.

По словам замглавы МИД России, в общей сложности американские власти намереваются выслать из страны 55 человек. «Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны. По тому же самому принципу — [выедут] те, кто пересиживает трехлетний срок. Но мы против этого, мы предлагаем американцам отказаться от этих требований», — подчеркнул Рябков.

При этом, отметил замминистра, Москва до сих пор не получила от американской стороны прояснения, когда может состояться очередной раунд переговоров сторон по взаимным раздражителям. «У нас нет ясности, когда состоится следующий раунд консультаций по двусторонним раздражителям. Если бы они хотели хотя бы какое-то дополнительное время получить для продолжения обсуждения этой тематики, мы готовы», — сказал Рябков.

По его словам, в таком случае «надо просто объявить, что приостанавливается выполнение упомянутых требований, ситуация замораживается, как она есть». «А дальше мы будем вести диалог, искать решение, — продолжил замглавы МИД. — [Но] этого не происходит, они идут напролом, продолжают попытки оказывать давление».

Рябков подчеркнул, что для российской стороны такая позиция давления неприемлема. «Это тот же самый прием выдвижения ультиматумов, который прослеживается у американцев в самых разных сферах наших отношений. Соответственно, они получат «в обратку», — сказал он.