Спектакли Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, запланированные на 16 и 17 сентября, не состоятся, сообщили # в пресс-службе театра.

Коллектив театра выражает соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил.

В театре отметили, что зрители, которые приобрели билеты на эти даты, могут вернуть их или обменять на другие даты.

Напомним, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

Свыше 70 военнослужащих азербайджанской армии стали шехидами. Вечная память героям!